Laissez un avis : La parentalité

Un strip, que dis-je, un mini-album (?) sauvage apparait ! Quitte à revenir d’entre les limbes, je n’allais pas arriver les mains vides ! N’hésitez pas à partager à tous les jeunes / aspirants /non parents. Il est parfois réconfortant d’avoir un retour d’expérience honnête. Je pense que ça m’aurait rassurée et mieux préparée, si on m’avait dit tout ça avant le grand saut 😊

Et vive les gosses !

Des bises, merci encore d’être toujours au rendez-vous malgré les aléa de la vie !

Et je profite de ce gros strip pour vous annoncer le lancement très prochain de la prochaine campagne Ulule pour un nouveau BLOG !!Ne manquez pas le démarrage et inscrivez-vous ici : https://fr.ulule.com/maliki-blog4/coming-soon/